السيح 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستطلق جمعية البر الخيرية بمدينة السيح بمحافظة الخرج غداً، ملتقى "أطياف البر" النسائي ا‏لـ 8 ، بمشاركة نخبة من الأكاديميات والتربويات المتخصصات.ويشتمل برنامج الملتقى الذي يقام في قاعة الفرسان بمدينة السيح على مجموعة من الفعاليات الاجتماعية من لقاءات ومحاضرات متخصصة وبرامج مخصصة للطفل وإقامة العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية.ويصاحب الملتقى بازار خيري سيكون ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية.// انتهى //18:00ت م0191