الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسوصل دولة رئيس وزراء مملكة اسواتيني والمبعوث الخاص لجلالة الملك مسواتي الثالث السيد ماندولو امبروز دلاميني إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //18:03ت م0192