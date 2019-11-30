الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسيرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد غداً, انعقاد الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم, وذلك بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2019م.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه ستقام جلسات علمية على مدى الثلاثة أيام سيناقش خلالها العديد من الموضوعات المهمة, كما تتناول أوراق عمل متنوعة.وأعرب عبدالرحمن المقبل عن عظيم شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على رعايته لهذا اللقاء المهم الذي سيكون له أثره الكبير على برامج التدريب التقني والمهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مثمناً للمشاركين والخبراء من داخل وخارج المملكة حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم.// انتهى //18:39ت م0197