رام الله 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم في مدينة رام الله الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس أطلع المسؤول الأممي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية من مأزق حقيقي جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.وأكد الرئيس عباس أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، وذلك من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين.//انتهى //18:42ت م0199