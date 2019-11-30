الرياض 3 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 30 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.وقال سمو ولي العهد // بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة // .// انتهى //19:03ت م0202