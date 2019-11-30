تبوك 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء غداً, الدورة التأسيسية الرابعة للمسلمة الجديدة لعام 1441هـ, بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك الشيخ سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام، تستهدف المسلمات الجدد بهدف تعريفهن يأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية والإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //19:04ت م0203