الأحساء 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة النشاط الطلابي - الفني "بنين" غداً مشروع "التصوير التشكيلي", بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى، بمشاركة ١١ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي كالتالي : (الأحساء وحائل والرياض والحدود الشمالية وعسير ومكة المكرمة وينبع والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وصبيا وحفر الباطن).وشكلت الإدارة اللجان العاملة على مشروع "التصوير التشكيلي" للإعداد والتهيئة للاستضافة ومتابعة الأعمال على مدى خمسة أيام، حيث يشمل المشروع مرسمًا حرًا بمنتزه الملك عبدالله البيئي ومعرض المعلمين والمعلمات للتصوير التشكيلي بمقر جمعية الثقافة والفنون ومعرض الختام بأرض الحضارات.ورحب المدير العام للتعليم بالأحساء بضيوف واحة الأحساء, متمنياً لهم طيب الإقامة، داعياً اللجان العاملة لمشروع "التصوير التشكيلي" إلى بذل كل الجهود والإمكانات الممكنة والمتاحة البشرية والمادية لنجاح المشروع لتحقيق أهدافه المرجوة، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق.// انتهى //19:06ت م0204