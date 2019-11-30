الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إننا في هذا اليوم العظيم الذي يحتفل فيه أبناء المملكة جميعاً بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم في مملكتنا الحبيبة، وما شهدته بلادنا في هذا العهد الزاهر من نقلات نوعية وقفزات كبيرة في شتى المجالات، كان لها الأثر البالغ بأن تواصل بلادنا نهضتها وتطورها على الصُّعد كافة".وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : "حظي القطاع الرياضي على وجه التحديد بدعم كبير وغير مسبوق طوال المدة الماضية، وأصبحت بلادنا الغالية محط أنظار الرياضيين على مستوى العالم بإقامة واستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية، بل أصبحت مملكتنا في ظل هذا الدعم مركزاً أساسياً انطلقت منه كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية".واختتم معالي الأستاذ عبدالإله الدلاك حديثه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن ينعم على بلادنا بالخير والأمن والأمان، وأن ينصر الله جنودنا المرابطين على الحدود ويمدهم بالقوة والثبات.// انتهى //19:06ت م0205