الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.وقال الجعويني: "إن احتفاء أبناء المملكة بذكرى البيعة يجسد التلاحم الحقيقي والترابط الوثيق بين القيادة الرشيدة والمواطنين، ويؤكد الانتماء الصادق والولاء المخلص لهذه الأرض المباركة التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديه من شتى أنحاء العالم".وأضاف المدير العام لـ "هدف" قائلا: إن المملكة تسير في هذا العهد الزاهر والميمون وفق نهج سياسيّ رشيد، ورؤى وتطلعات لمستقبل مشرق، في سبيل تعزيز مقدرات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق التنمية المستدامة في الأنشطة والمجالات كافة، وإشراك القوى الوطنية بفاعلية في سوق العمل، الأمر الذي جعل المملكة تحتل مكانة بارزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وتابع الجعويني : "إن الصندوق يحظى بدعم سخي من قبل القيادة ليحقق أهدافه المنشودة في دعم وتمكين المواطنين والمواطنات في شتى المجالات من منطلق مسؤولياته، ويكرّس جهوده لتطوير برامجه ومبادراته الموجهة للعملاء والمستفيدين من أبناء وبنات الوطن، وموائمة مخرجاتها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعظم الاستفادة من ممكنات ومحفزات الصندوق في التأهيل والتدريب والتوظيف، وبما يرفع مستوى التنافسية بين أوساط القوى الوطنية ويطور مهاراتها وقدراتها المعرفية والمهنية".وأشار الجعويني إلى أن الصندوق يعمل خلال المدة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتشاور مع المختصين في جميع القطاعات لصياغة ورسم رؤية مشتركة، من أجل تخطي التحديات والعمل كفريق واحد لرفع كفاءة البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق لتحقيق متطلبات سوق العمل، سعياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي أولت بناء المواطن أهمية بالغة وتمكينه, وهو ما يعدّ جزءاً أساسياً من أعمال الصندوق التي يضطلع بها في سبيل خدمة الوطن وأبنائه.// انتهى //19:13ت م0206