الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين ، إنه سميع مجيب.// انتهى //19:15ت م0208