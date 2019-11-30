الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".// انتهى //19:15ت م0209