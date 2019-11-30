الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان أن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مسيرة عطاء لسلمان الإنسانية والإرادة والإدارة والقيادة، وسلمان الحزم والعزم والرؤية التقدمية النافذة، وسلمان الذي تبوأت بلاده رئاسة أقوى 20 اقتصاداً عالمياً في عهده وأصبحت وجهة عالمية للاستثمار وللسياحة وللثقافة وثقلاً سياسياً دولياً مؤثراً في صناعة القرار العالمي.وقال معاليه : خمس سنوات قد لا تكون رقماً مهماً في حساب تاريخ تقدم وتطور الأمم والشعوب، ولكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وحده من أكسب هذا الرقم أهمية وزخماً تاريخياً غير مسبوق عندما سابق ببلاده الزمن وكان له ولها قصب السبق في تحقيق ما كان يُعد بمقياس الأمم والشعوب مستحيلاً أو يحتاج إلى عقود طويلة لصناعة التغيير وإحداث التطوير الذي شهدته المملكة في الخمس سنوات الماضية.وأضاف معالي الدكتور خالد السلطان : نفخر في الشركة السعودية للكهرباء بأن كنا جزءاً من هذا المشهد الباعث على الفخر والاعتزاز، وحققت الشركة العديد من الإنجازات والنجاحات في عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، بمواكبتها لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ونجحت الشركة في دعم سجل أرقام منجزاتها من خلال حصولها على المرتبة الرابعة عشرة ضمن شركات الكهرباء على مستوى العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة الكهربائية، وتصدرت قائمة شركات الطاقة الكهربائية في الدول العربية، بناءً على القيمة السوقية، وفقاً لموقع Statista المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي وتقنية المعلومات، وأصبحت تنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الطاقة الكهربائية، فيما بلغ حجم أصول الشركة 445 ملياراً بزيادة تقدر بـ 128 مليار ريال منذ 2015، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة من حيث الأصول في المملكة.وأوضح أن الشركة حصلت على عدد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية منها : جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لفئة المنشآت الخدمية الكبيرة للمستوى الذهبي، وجائزة أفضل المشاريع العملاقة بالمملكة ضمن مسابقة MEED العالمية، وجائزة أفضل مركز اتصال تعاقدي لخدمات المشتركين بالشرق الأوسط، وجائزة معهد EPRI الأمريكي لأبحاث الطاقة الكهربائية، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لخدمات المرافق العامة بالشرق الأوسط من منظمة "انسايتس"، وجائزة التميز الذهبية في تنفيذ ومتابعة المشاريع ثلاث مرات، وجائزة الإبداع الرقمي للتشغيل الأمثل في الملتقى السنوي Machines، وجائزة مكة للتميز في فرع التميز الثقافي، والجائزة الدولية للأفكار الإبداعية بمواقع العمل من جمعية الأفكار الإبداعية البريطانية عن الفئة المالية مرتين، ومرة عن فئة الاستدامة، كما ترشحت لجائزة العام الدولية للابتكار في التخلص من الرماد الكربوني والمحافظة على البيئة، وجائزة أفضل أداء متميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون، وجائزة الجمعية الدولية للعلاقات العامة لفئة الاتصال الداخلي، عن فكرة ‎المجلس الشبابي التنفيذي، وجائزة ملتقى التشغيل والصيانة، وحصلت على شهادة الأيزو 19600 للامتثال وشهادة الأيزو 9001 لإدارة نظام الجودة QMS.وأشار إلى أن هذه الإنجازات الكبيرة والحضور اللافت في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية لم يكن ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - خلال خمس سنوات من العهد الزاهر والزاخر بالإنجازات الكبيرة في شتى المجالات التي شهد بها القاصي والداني في كل أصقاع الأرض.وفي ختام حديثه سأل الله العلي العظيم أن يمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد, وأن يديم على الوطن الأمن والأمان.// انتهى //19:46ت م0216