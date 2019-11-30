القطيف 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسنظم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم "شمس" ومجموعة قطيفنا تمشي اليوم, فعالية "قطيفنا تمشي" وذلك على الواجهة البحرية بالمحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للمشي.وشهدت الفعالية أركانًا صحية وتوعوية وتثقيفية، بينها ركن لقياس كتلة الجسم و ضغط الدم، و آخر للسكر وغيرها.وتضمنت الفعالية تمارين رياضية شارك فيها الحضور، إضافة إلى إقامة ماراثون للمشي شارك فيه المئات من المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات العمرية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح بن علي الشرفا أن من أهداف الفعالية تقليل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتقليل الاصابة بارتفاع السكر من النوع الثاني، وخسارة الوزن وإكساب الجسم الوزن المثالي و تقليل الاصابة بأمراض القلب والشرايين، كما يساعد المشي على النشاط والحيوية.// انتهى //20:23ت م0218