جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.وقال سموه : في الثالث من ربيع الآخر من كل عام تطل علينا ذكرى عزيزة على نفس كل سعودي وعربي ومسلم ألا وهي ذكرى تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، مبيناً أن هذه الذكرى العظيمة تحل ومعها نزداد فخرًا وعزة وشموخًا نظير ما تحقق خلالها من نهضة شاملة وبناء وثيق جعل من السعودية دولة رائدة تحتل مكانتها المستحقة بين الدول المتقدمة وصانعة القرار في العالم.وأضاف سموه : تأتي الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والوطن يزداد فيها ازدهارًا ونماءً وتقدمًا ، سنوات مباركة تحقق للوطن فيها العديد من النجاحات على الأصعدة والمجالات كافة، مبيناً أن المملكة اليوم تقف على أعتاب استضافة قمة العشرين كأول دولة عربية ومنطلقة بثبات وحزم وعزم نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ الرؤية المباركة التي رسمها عضيده وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.واختتم سمو الأمير فيصل بن محمد كلمته, داعياً المولى عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - وأن يؤيدهما بنصره وتمكينه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //20:25ت م0219