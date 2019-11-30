الأحساء 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء أن خمسة أعوام من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمقاليد الحكم كانت مليئة بالإنجازات المتسارعة ومحطات ريادية، قادت بلادنا للعالمية، وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير، على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات وتُشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.وقال سموه : نعم هو عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنعيد اليوم الذكرى الخامسة لتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم التي كان عنوانها المنجزات التنموية العملاقة، وتسارع عجلة التطور، توسعات في مشروعات التنمية و التطوير و تلبية احتياجات المواطن الخدمية في شتى القطاعات.وأضاف : إننا نعيش أمن وأمان، واستقرار و نماء، وعطاء وازدهار، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية و التنمية، مشيراً سموه إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، حرص - ايده الله - على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية و أمنية و علمية، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حريص كل الحرص على الوطن و مكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، فشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية ، إطلاق حزمة من الأوامر الملكية الكريمة شملت كل ما هو مفيد لأبناء الوطن.وتابع سمو محافظ الأحساء يقول : اليوم تبقى الذكرى الخامسة للبيعة، مناسبة خالدة في فكر ووجدان المواطن، رافعا بكل فخر واعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كل التهاني بمناسبة ذكرى البيعة، ليتواصل العطاء و يتجدد الولاء و الطاعة، داعياً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره، وأن يوفق الله قادته لكل خير وصلاح للوطن وأبنائه.// انتهى //20:25ت م0220