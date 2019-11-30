الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسينطلق غدًا في ملهم شمال العاصمة الرياض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من ١ ديسمبر حتى 16 منه 2019 .وخصص نادي الصقور السعودي أكثر من 21 مليون ريال كجوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، واللتين تقامان بالمهرجان، حيث تبلغ جوائز مسابقة المزاين 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، وتم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال، وخصص 18.108.000 ريال، لمسابقة الملواح، التي تقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة للسعوديين وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين وتبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال، فيما تتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة الملاك والمحترفين، حيث خُصص 2.357.500 ريال لـ 230 فائزاً في 23 شوطاً تأهيلياً للملاك، فيما خُصص مبلغ 2.010.000 ريال لـ 120 فائزاً في 12 شوطاً تأهيلياً للمحترفين.وسيكون هناك نقل تلفزيوني مباشر للمسابقات بشكل مباشر على القنوات الرياضية السعودية وعدد من القنوات الفضائية.// انتهى //20:31ت م0221