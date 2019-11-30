بيروت 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.66٪، ليغلق عند مستوى 762.80 نقطة.وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 22 ألفاً و352 سهماً بقيمة 146 ألفاً و237 دولاراً، مقابل 4 آلاف و141 سهماً بقيمة 16 مليوناً و131 ألف دولار بنهاية الأسبوع السابق .وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.45 مليارات دولار، مقابل 7.40 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي .// انتهى //20:57ت م0223