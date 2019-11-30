‏‎نيويورك 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس‏‎رفع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، باسمه وباسم جميع أعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.‏‎وقال السفير المعلمي: إن هذه ذكرى غالية وعزيزة على قلب كل مواطن سعودي، حيث شهدت المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - نهضة تنموية بارزة على جميع الأصعدة.‏‎وأضاف: في هذه الذكرى نستحضر بكل فخر سجلا حافلا بالإنجازات والمجد، وسيخلد التاريخ الإنجازات الكثيرة التي تحققت في سنوات قليلة، وتمضي المملكة بكل ثبات وعزم نحو تحقيق رؤيتها التنموية الطموحة للعام ٢٠٣٠.‏‎وأبان السفير المعلمي أن المملكة -بفضل الله- اجتازت العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي والأمني والأزمات المحدقة بالمنطقة من حولنا، مثمنًا في ذات الوقت إستراتيجية المملكة الداعمة لترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب ومنع التدخل في شؤون الدول ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ونشر الوسطية والاعتدال.‏‎وأكد أن المملكة العربية السعودية ظلت مثال للاستقرار والرخاء وصانعة للسلام في مختلف مناطق العالم، وداعما أساسيا للجهود الإنسانية انطلاقا من مكانتها الإسلامية والعربية والعالمية، ومن خلال علاقتها المتميزة بالأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة، التي تفخر المملكة بكونها واحدة من أكبر الدول المانحة لها، وملتزمة دوما بميثاقها ومبادئها كعضو مؤسس لهذه المنظمة الأممية التي تدعو لنشر ثقافة السلام والوئام بين الشعوب، ولها دور أساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين.‏‎ودعا معاليه في ختام كلمته المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم على المملكة العربية السعودية الأمن والأمان، وعلى الشعب السعودي مزيدا من التقدم والرخاء.‏//‎ انتهى //21:00ت م0224