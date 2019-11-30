اجتماعي / جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض (ريف) تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث
السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
عقدت جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ( ريف) اجتماع الجمعية العمومية الثالث ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض.
واستعرض الاجتماع التقارير المالية ومنجزات الجمعية من برامج ومشاريع، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م والخطة التشغيلية للجمعية 2020م والبرامج المقترحة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقارير المالية وخطة البرامج والميزانية التقديرية، والخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام 2020م .
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