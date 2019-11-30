اجتماعي / جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض (ريف) تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث

السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
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‏الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
عقدت جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ( ريف) اجتماع الجمعية العمومية الثالث ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض.
‏واستعرض الاجتماع التقارير المالية ومنجزات الجمعية من برامج ومشاريع، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م والخطة التشغيلية للجمعية 2020م والبرامج المقترحة‏.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقارير المالية وخطة البرامج والميزانية التقديرية، والخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام 2020م .
// انتهى //
21:03ت م
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