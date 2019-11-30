‏الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسعقدت جمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض ( ريف) اجتماع الجمعية العمومية الثالث ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض.‏واستعرض الاجتماع التقارير المالية ومنجزات الجمعية من برامج ومشاريع، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م والخطة التشغيلية للجمعية 2020م والبرامج المقترحة‏.وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقارير المالية وخطة البرامج والميزانية التقديرية، والخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام 2020م .// انتهى //21:03ت م0226