المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستنطلق غدا في المدينة المنورة أعمال اللقاء الوزاري الذي يستضيفه تعليم المدينة المنورة ممثلة بالشئون التعليمية إدارة الإشراف التربوي ( قسم التربية الأسرية ) بعنوان " مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الأسرية " لأقسام التربية الأسرية - بنات - على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم .ويهدف اللقاء الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، إلى تجويد الممارسات التدريسية في مادة التربية الأسرية وتحسين أساليب وأدوات التقويم المطبقة في المادة وتفعيل أساليب التقنية الحديثة والواقع المعزز ودعم مهارات التفكير العليا ومهارات القرن 21 لدى الطالبات وكذلك تفعيل الشراكة المجتمعية .ويشارك في اللقاء الذي يسعى إلى تنفيذ مشروعات للأسر المنتجة داخل المدارس ويحفز إقامة معارض من إنتاج الطالبات ويعمل على بناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية والتدريسية نحو تحسين مستوى نواتج التعلم ، 41 منطقة و43 مشرفة للتربية الأسرية وتضم فعالياته 11 ورقة عمل وتجربة ودراسة تخصصية وتربوية وورشة تدريبية ستثري الميدان التعليمي وتطور الأداء ضمن تطلعات وزارة التعليم وأهدافها الإستراتيجية لتجويد المخرجات التعليمية.// انتهى //21:40ت م0235