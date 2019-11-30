الباحة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسزار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي اليوم غرفة المخواة والتقى رئيس الغرفة ماشي بن محمد العمري وأعضاء مجلس الإدارة.وناقش اللقاء سبل التعاون المستقبلي وتطوير عمل الغرف وفرص الاستثمار التي تزخر بها محافظة المخواة.وتجول الدكتور العبيدي في المبنى الجديد لغرفة المخواة, مستمعاً إلى شرح مفصل من قبل رئيس غرفة المخواة عن أقسام المبنى وما وصل إليه من نسبة إنجاز.من جهته ثمّن رئيس غرفة المخواة هذه الزيارة للدكتور العبيدي والكلمات التحفيزية التي كانت بمثابة الدافع المعنوي الكبير لمجلس الإدارة ولمنسوبي الغرفة لمضاعفة الجهد للرقي بالعمل في غرفة المخواة.// انتهى //21:42ت م0238