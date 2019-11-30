الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وقال سموه : إننا نحتفل في هذا اليوم بالذكرى الخامسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، هذه الذكرى العزيزة الغالية على قلوبنا جمعياً التي أنجبت الخير للوطن والتغيير الذي تستلزمه هذه المرحلة المهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية.وأشاد سموه بما يلقاه المواطن في هذا العهد الميمون من ازدهار ورخاء ونهضة تضمن بحول الله جل وعلا الأمن والأمان ورغد عيش.وأضاف سمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف : يشعر كل محب لهذه البلاد بالفخر والاعتزاز بما وصلت له المملكة العربية السعودية من النمو الاقتصادي الذي مكنها من أن تكون واجهة ذات جذب اقتصادي للدول، ومقصد سياحي مستمد من إرث تاريخي وعمق حضاري وبما حباها الله من خيرات لا تعد؛ فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وما حصل تباعاً في عهد من تولى بعده من الملوك السابقين عليهم - رحمة الله - من بناء، إلى هذا العهد المشرق الفياض وهي تجسد دعائم المواطنة بين أفراد هذا البلد المخلصين لقيادتهم الرشيدة للعيش بأمن وأمان واستقرار.وقال سموه : تتزامن هذه الذكرى اليوم مع بواكير عام جديد يحدونا معه التفاؤل والأمل لذكرى جميلة قادمة تبحر فيها سفينة الوطن لمزيد من المجد والعز ومستقبل يزهو بإنجازات وتطور لا يقف بحول الله جل وعلا، وتجدد بداخل كل مسؤول بذل المزيد من الجهود والإصرار لتحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرؤى نحو تحقيق عقد النجاحات في كل الأصعدة بثقة وطموح لا ينتهي.وأضاف سمو الأمين العام لمجلس الوزراء : وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الولاء والمحبة وصادق التهاني القلبية لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //21:42ت م0239