الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم في المملكة.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: "تأتي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين، والبلاد تسير وفق رؤى وتطلعات مستقبلية هدفها رفعة وازدهار المملكة، وتعزيز مكانتها إقليميًا وعالميًا على المستويات كافة".وأضاف الإبراهيم: "ونحن نحتفي بذكرى البيعة الخامسة، فإننا نستذكر ما حققته المملكة من إنجازات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله -، حيث خطت المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع كفاءته".وتابع معاليه قائلًا: "أولى خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة بما يُسهم في تعزيز رفاهية المواطنين، ونقف اليوم بكل فخر أمام إنجازات تنموية ضخمة ساهمت في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وجعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة".// انتهى //22:18ت م0241