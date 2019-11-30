الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: "إن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إطلاق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق اقتصاد وطني مزدهر، وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتمكين اقتصاد المملكة من تحقيق قفزات تنموية، وتنويع الاقتصاد بهدف عدم الاعتماد على النفط كصدر أساسي للدخل، إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن ومستدام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.وأضاف مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط: "أولى خادم الحرمين الشريفين رفاهية المواطن السعودي جل اهتمامه، وعمل على رفع مستوى معيشته، وتوفير سبل العيش الكريم له، وحماية مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، من خلال إطلاق المشاريع والبرامج التنموية والخدمية في كافة مناطق المملكة، ومتابعة التطوير والتنمية في كل أرجاء البلاد".// انتهى //22:19ت م0243