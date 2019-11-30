الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسعقدت جمعية التسويق الرياضي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اجتماعها الأول اليوم في معهد إعداد القادة بالرياض ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طلال المغربي ، وبحضور نائب رئيس اللجنة محمد المسحل والأعضاء المؤسسين وممثلين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور المغربي بالحضور مباركا تأسيس الجمعية والموافقة عليها رسمياً ، مع استعراض الأهداف والمبادرات ، ثم كلمة نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والمشرف على الجمعيات التعاونية في الوزارة فلاح المطيري الذي أثنى على تأسيس الجمعية ، موضحاً دعم الوزارة للجمعيات المتخصصة في جميع المجالات تحقيقاً للمساهمة في رؤية 2030 .وناقش الاجتماع نطاق وإطار عمل الجمعية حسب الأنظمة ، وكذلك توزيع المهام واستعراض البرامج والمبادرات .يذكر أنه صدرت قبل أسبوعين موافقة معالي وزير العمل رسمياً على تأسيس جمعية التسويق الرياضي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة لتكون رافداً مؤثراً في تحقيق صناعة رياضية إيجابية وللمساهمة في تكوين عمل احترافي مختص بهذا المجال.// انتهى //22:21ت م0244