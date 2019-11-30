الخرطوم 03 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 30 نوفمبر 2019م واسبدأ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ستة أيام.ويبحث رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية مع الإدارة الأمريكية سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة .ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب كما يلتقي الوفد بكبار المسؤولين في إدارة ترامب أبرزهم نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان.وتبحث الزيارة كذلك قضية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتوطيد العلاقات والتعاون في شتى المجالات.// انتهى //22:30ت م0247