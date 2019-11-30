الظهران 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي مساء اليوم إلى الظهران.وكان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية .وسيٌطلق الأمير خالد الفيصل مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17 تحت عنوان "نحو فكر عربيً جديد" الذي ينعقد بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" خلال الفترة من 2 إلى 5 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في مقر "إثراء" بالظهران .// انتهى //22:31ت م0248