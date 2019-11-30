فيفاء 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان، اليوم ، ، برنامج الاستشاري الزائر بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وذلك في مستشفى فيفاء العام بمحافظة فيفاء .وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان محمد بن إسماعيل الحازمي، أن البرنامج الذي نفذ بمشاركة 38 استشاريًا وأخصائياً وفنيًا في تخصصات مختلفة، هدفه الكشف بالمجان على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المحافظة والمقيمين بها ومتابعة تحويل بعض الحالات لمستشفيات المنطقة وتوفير العلاج اللازم لهم.وبيّن أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنية والعيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان والجلدية والمسالك البولية بمساندة من العاملين في الأقسام الطبية المساندة من اختصاصيين وفنيين بأقسام المختبر والعلاج الطبيعي والبصريات والأشعة والصيادلة والتمريض والسجلات الطبية ، مفيدًا بأنه تم الكشف على 327 حالة وتم تحويل 26 حالة لمستشفيات المنطقة .وثمّن الحازمي جهود وتعاون مستشفى فيفاء العام ، لتقديم كل الإجراءات والتسهيلات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال البرنامج والمتطوعين من موظفي المستشفى لتقديم الخدمات التي أسهمت في إنجاح المشروع.// انتهى //22:31ت م0250