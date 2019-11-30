ذكرى البيعة / أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
الكويت 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
كما هنأ سمو ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.
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