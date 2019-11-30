الكويت 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.كما هنأ سمو ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وهنأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.// انتهى //23:06ت م0252