الدمام 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي تنظمه جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة غدا لمدة ثلاثة أيام.وثمن مدير عام جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الجمعية لليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي ينطلق من حرص سموه على جميع شؤون ذوي الإعاقة وتوفير سبل التمكين لهم ليمارسوا دورهم المأمول في برامج المملكة وخططها .وأشار المحبوب إلى أن الفعاليات المصاحبة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة ستقدم أركانا تعريفية عن الجمعية في المجال الطبي والتعليمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية و القطاع الخاص، مبيناً أن الجمعية لها أهداف وهي: تشخيص جميع الإعاقات النمائية لدى الأطفال وتقويمها حتى سن 18 سنة بواسطة فريق طبي متخصص في مجال التأهيل و بمساعدة فريق عمل متخصص ،بالإضافة إلى تشخيص الإعاقة الحركية للبالغين وتقويمها التي تكون بحاجة إلى تدخل عن طريق الأطراف الصناعية و الجبائر والوحدات التأهيلية بواسطة الفريق الطبي والفني المتخصيين في هذا المجال.وأكد أن الجمعية تقدم برامج تأهيلية للأطفال والكبار ذكورا وإناثا في العلاج الطبيعي والنطق و السمع والعلاج الوظيفي و العلاج النفسي و العلاج المائي و التأهيل المهني و الأطراف و الجبائر سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو حوادث أو أمراض ، مؤكداً بأن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا كفلها النظام في المملكة العربية السعودية وهي حق التعليم والصحة والعمل وحق المشاركة المجتمعية و احترام الخصوصية وغيرها مما يمنحهم المميزات كافة التي لابد أن يحظى بها جميع المواطنين.// انتهى //23:07ت م0253