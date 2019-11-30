رياضي / نتائج جزئية من الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكرة القدم
السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
تونس 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
فاز النادي الأفريقي اليوم بملعب رادس بالعاصمة على مستقبل سليمان بنتيجة هدفين لصفر في مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكرة القدم .
وحقق الأفريقي الذي افتقد ست نقاط بسبب عقوبة فرضها عليه الفيفا تقدما ليصبح في المرتبة الثالثة بـ18 نقطة بعد الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي ( 21 نقطة لكل منهما ).
وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر .
وتتواصل غدا بقية مباريات الجولة في ماعدا مبارتي هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي اللتين أرجئتا إلى موعد لاحق.
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23:07ت م
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