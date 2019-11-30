تونس 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسفاز النادي الأفريقي اليوم بملعب رادس بالعاصمة على مستقبل سليمان بنتيجة هدفين لصفر في مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكرة القدم .وحقق الأفريقي الذي افتقد ست نقاط بسبب عقوبة فرضها عليه الفيفا تقدما ليصبح في المرتبة الثالثة بـ18 نقطة بعد الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي ( 21 نقطة لكل منهما ).وفي المظيلة فاز نجم المتلوي على اتحاد تطاوين بنتيجة هدف لصفر .وتتواصل غدا بقية مباريات الجولة في ماعدا مبارتي هلال الشابة مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي اللتين أرجئتا إلى موعد لاحق.// انتهى //23:07ت م0254