الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبثت معرفات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من التغريدات والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو لمقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تزامنا مع الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وتناولت المقتطفات إبرز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، لاسيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم .وتناولت الكلمات المختارة مواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كافة صور وأشكال الأفكار المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.وركزت الكلمات الخالدة على أبرز المنجزات التي تحققت في توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدافات رؤية المملكة 2030 التي تحمل في طياتها مستقبل واعد المملكة والشعب السعودي الوفي.ولاقت هذه التغريدات والتصاميم عقب بثها اليوم انتشاراً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا هذا التفاعل الإيجابي من الشؤون الإسلامية مع هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن سعودي ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى كسائر قطاعات الدولة باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – ، مما أسهم في قيام الوزارة بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري ، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب.// انتهى //23:48ت م0256