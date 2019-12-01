بيروت 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسعمّت المسيرات والاعتصامات الحاشدة اليوم مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ونظّمت المؤسسات والجمعيات المدنية الفلسطينية اعتصامات ومسيرات في مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي وعين الحلوة وبرج البراجنة والبداوي ، احتجاجاً على استشهاد الأسير أبو دياك في السجون الإسرائيلية نتيجة الإعدام الطبي المتعمد، ورفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأسرى.ودعت الكلمات التي ألقيت خلال الاعتصامات إلى تحرك عربي ودولي دعما للأسرى ، والعمل من أجل تفعيل مختلف المجالات والميادين الإعلامية والشعبية والنضالية والقانونية والسياسية في الوقت ذاته، وصولاً إلى تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية .// انتهى //00:21ت م0257