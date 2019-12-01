الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس

أسفرت قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي سحبت اليوم في بوخارست، عن مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع إنجلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018.

ولم تكن فرنسا المتوجة مرتين في 1984 و2000 والبرتغال بطلة 2016 ضمن المستوى الأولى في القرعة، فوقعتا مع ألمانيا بطلة 1972 و1980 و1996 التي ستلعب مبارياتها على أرضها في ميونيخ.

وسيكمل المجموعة الأقوى " السادسة "الفائز من الملحق 1 (رومانيا ضد إيسلندا وبلغاريا ضد المجر) أو الملحق 4 إذا أحرزت رومانيا الملحق 1.

وكانت فرنسا قد فازت على ألمانيا 2 - صفر في نصف نهائي نسخة 2016 على أرضها، قبل أن تخسر بعد التمديد أمام برتغال كريستيانو رونالدو الذي خرج من النهائي مصابا، قبل أن تتوج بلاده للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المجموعة الرابعة تضرب إنجلترا موعدا جديدا مع كرواتيا التي هزمتها 2 - 1 بعد التمديد في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

وتكمل المجموعة تشيكيا والفائز من الملحق 3 (النروج ضد صربيا وإسكتلندا ضد إسرائيل).

وبحال تصدر إنجلترا مجموعتها ستواجه وصيف المجموعة السادسة، وهي على الأرجح ألمانيا أو فرنسا أو البرتغال، إذ يتأهل إلى دور الـ 16 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ووقعت إسبانيا بطلة 1964 و2008 و2012 في مجموعة خامسة سهلة تضم بولندا، السويد، والفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد إيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية إيرلندا).

أما بلجيكا ثالثة المونديال الأخير فوقعت في مجموعة ثانية سهلة مع روسيا، الدنمارك وفنلندا.

وفي المجموعة الثالثة تلعب هولندا بطلة 1988 مع أوكرانيا، النمسا والفائز من الملحق 4 (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) أو رومانيا المضيفة بحال تأهلها.

وستجمع المباراة الافتتاحية إيطاليا وتركيا في العاصمة روما ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا سويسرا وويلز.

وتقام النهائيات بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

وستمتد المباريات من العاصمة الإيرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الإسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في 12 تموز/ يوليو.

وتستضيف ميونيخ الألمانية، وروما وبوخارست الرومانية وبودابست المجرية وأمستردام الهولندية وغلاسكو الإسكتلندية وكوبنهاغن الدنماركية المباريات.

وضمن 20 منتخبا التأهل من خلال التصفيات العادية، فيما تبقى أربع بطاقات لاستكمال لائحة المنتخبات الـ 24 التي ستشارك في النهائيات.

ويمكن لثلاثة منتخبات مضيفة ان تتأهل إلى النهائيات عبر الملحق، وهي رومانيا أو المجر من المسار الأول، وجمهورية إيرلندا من الثاني وإسكتلندا من الثالث.

وبما أن المنتخب المضيف، وبحال تأهله، سيضمن خوض مبارياته على أرضه، فقد كانت بعض المجموعات مكشوفة، بحيث فرضت وقوع أوكرانيا وهولندا في مجموعة واحدة (المجموعة الثالثة)، وبلجيكا وروسيا والدنمارك في مجموعة واحدة (المجموعة الثانية).

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن عام 2012، حين كان لا يزال برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة.

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