طرابلس 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واسأنقذت القوات البحرية الليبية، 205 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 14 طفلا، شمال الزاوية غرب ليبيا .ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبي اليوم, ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل الليبية يضم ثلاث إشارات استغاثة حيث تم إنقاذ 158 رجلا و33 امرأة و14 طفلا، لافتا النظر إلى إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحلالليبي.// انتهى //00:22ت م0259