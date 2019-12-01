الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تحضيراته لمواجهة نظيره الأرجنتيني وديًا الاثنين القادم ، ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل ويمثل المرحلة الأولى من الإعداد لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في تركمانستان خلال شهر فبراير المقبل.وأجرى الأخضر اليوم تدريباته على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بالقاعدة الجوية بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية باستخدام أحدث الأجهزة الرياضية، ليقسم بعدها اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ويتم تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء محسن فقيهي الذي فضل الجهاز الفني عدم مشاركته بناء على توصية أخصائي العلاج الطبيعي عبدالمجيد الدهش.// انتهى//01:23ت م0264