الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم، مؤكداً أن المملكة حققت قفزات تنموية جبارة وتغيراً إيجابياً كبيراً؛ الأمر الذي انعكس على تقدمها في المجالات كافة.وقال معاليه في تصريحه بهذه المناسبة إن هذه الذكرى تتجلى فيها قيم عديدة كترابط القيادة والشعب ووحدة الأهداف والتلاحم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، إلى جانب كونها فرصة عظيمة لاستمرار العزم ومواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه.وثمن معالي المهندس العوهلي، الدعم الكبير والرعاية الخاصة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوجيهاته الكريمة بتسخير الإمكانات كافة لتمكين هذا القطاع من التطور والنمو لدعم مشاريع التنمية في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم للارتقاء بالقطاع، وإطلاق المبادرات المتميّزة، والبرامج المبتكرة لرفع مستوى الابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزيز قيمة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ دعائم التجارة الإلكترونية، وتمكين التعاملات الإلكترونية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.ودعا معاليه في ختام تصريحه، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يجعلهما ذخراً للوطن والأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ مملكتنا الغالية من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والامان والاستقرار لمواصلة مسيرة التطور والازدهار.// انتهى //01:48ت م0268