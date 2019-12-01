القاهرة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل ، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ملعب "حرس الحدود" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى عشر نقاط؛ ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز، متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي تراجع للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.// انتهى //02:29ت م0269