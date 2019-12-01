طرابلس 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واسقدمت منظمة الصحة العالمية اليوم بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الأدوية المضادة لداء الليشمانيا المنتشر في ليبيا .وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم : إنها زودت ليبيا بالأدوية المضادة لمرض الليشمانيا الجلدي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أكثر من 4 آلاف أمبولة لعلاج الليشمانيا بما يكفي لعلاج المرضى المحالين حتى نهاية عام 2019”م.وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن هناك ما بين 700 ألف إلى مليون حالة جديدة و20 ألف إلى 30 ألف حالة وفاة سنويًا.// انتهى //02:59ت م0272