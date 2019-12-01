الجزائر 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستعادل فريق مولودية وهران مع اتحاد بسكرة دون أهداف في مباراة جمعت الفرقين لحساب الجولة 12 من الدوري الجزائري لكرة القدم فيما تعادل مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد بهدفين لكل منهما لتفوز جمعية عين امليلة على اتحاد بلعباس بثلاثة أهداف لصفر .الى ذلك تعادلت شبيبة الساورة مع اولمبي الشلف دون اهداف فيما انتصر شباب قسنطينة على وفاق سطيف بثلاثة اهداف لهدف فيما أرجئت مباراتان أخريان إلى موعد يتم تحديده لاحقا.// انتهى //02:59ت م0273