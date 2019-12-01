عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا
القيادة تعزي رئيس جمهورية ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا
أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
ولي العهد يعزي رئيس وزراء ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب تيرانا
المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020
أمير مكة يصل الظهران ويطلق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17
أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على «كأس الوفاء»
المعلمي: تأتي ذكرى البيعة والمملكة تمضي بكل عزم نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030
رئيس «البريد السعودي» : خمسة أعوام من البيعة .. إنجازات متسارعة ورؤية طموحة
رئيس هيئة حقوق الإنسان: تحل ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين وسط إنجازات وطنية ونهضة متسارعة
السواحه: الوطن في عهد الملك سلمان الزاهر يواصل المسير بخطواتٍ واثقة وثابتة نحو التقدم
وزير الثقافة يوجّه بإطلاق اسم بوديكر على إحدى حدائق حي السفارات
«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غداً الأحد على ثمان مناطق
«التنمية الاجتماعية»: نعمل مع الجهات الأمنية للوصول إلى معنف طفل
القصيم: القبض على مصور الألفاظ المسيئة
رئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن
الشرطة الهولندية تعلن اعتقال مشتبه فيه على خلفية هجوم لاهاي
أميركا: وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية بولاية أريزونا
// يتبع //
06:06ت م
0003