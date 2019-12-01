الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاساالقيادة تعزي رئيس جمهورية ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيراناأمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكمولي العهد يعزي رئيس وزراء ألبانيا في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب تيراناالمملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020أمير مكة يصل الظهران ويطلق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على «كأس الوفاء»المعلمي: تأتي ذكرى البيعة والمملكة تمضي بكل عزم نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030رئيس «البريد السعودي» : خمسة أعوام من البيعة .. إنجازات متسارعة ورؤية طموحةرئيس هيئة حقوق الإنسان: تحل ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين وسط إنجازات وطنية ونهضة متسارعةالسواحه: الوطن في عهد الملك سلمان الزاهر يواصل المسير بخطواتٍ واثقة وثابتة نحو التقدموزير الثقافة يوجّه بإطلاق اسم بوديكر على إحدى حدائق حي السفارات«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غداً الأحد على ثمان مناطق«التنمية الاجتماعية»: نعمل مع الجهات الأمنية للوصول إلى معنف طفلالقصيم: القبض على مصور الألفاظ المسيئةرئيس الوزراء اليمني يستقبل قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدنالشرطة الهولندية تعلن اعتقال مشتبه فيه على خلفية هجوم لاهايأميركا: وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية بولاية أريزونا// يتبع //06:06ت م0003