وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( خمس سنين.. عزم وتلاحم): عندما يقف السعوديون في بلادهم من بحرها إلى خليجها ومن يمنها حتى شامها وقفة رجل واحد على قلبٍ واحد مبايعين مليكهم بالقلب واللسان وكل الجوارح، يعد هذا الأمر نادر الحدوث في العالم الحديث، وسبب ندرة هذا الأمر أن جميع مواطني الدولة يتفقون على اختيار رجل واحد لقيادة بلادهم، ويهتفون باسمه وتلهج ألسنتهم بالدعاء والتوفيق له، محبين صادقين مخلصين.وأضافت : خمس سنين مضت رغم ما يحيط ببلادنا من كوارث في دول الجوار إلا أن السعودية ترفل في ثياب العزة وتنعم في رغد العيش.وأعتبرت أن السعودية في ظل سلمانها تتبختر في مكانة عالية ومنزلة رفيعة بين الدول، تكلؤها بالرعاية حكمة قادتها، وذكاء ساستها، وعظمة سيادتها.وبينت أن نجاحات صداها يصدح في الآفاق، وتلاحم قادة وشعب لا مثيل له، إنجازات تفيض أنهار خيرات، يستقبلها الشعب بصدرٍ رحبٍ، وابتسامات ملء شفاههم.وأشارت الى أن القيادة السعودية تسارع الخطى في ظل هذا التلاحم، لتحقيق رؤية أميرها الشاب ولي العهد محمد بن سلمان بل كما أسماها يحفظه الله ( رؤية السعودية 2030 )، ومن يحدّق في الانجازات المتلاحقة يجزم أنها ستتحقق، وسيزيد نورها نوراً على نور.// يتبع //06:06ت م0005