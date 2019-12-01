المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن وجود سحب رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ,ينبع.وبيّنت أن الحالة تبدأ - بعد مشيئة الله - من الساعة الـ 9 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.// انتهى //09:12ت م0010