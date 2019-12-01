المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستستعد أمانة منطقة المدينة المنورة لإطلاق "مبادرة التطوع البلدي"، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق اليوم الخامس من شهر ديسمبر من كل عام.وبدأت أمانة المنطقة في تفعيل قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية المتمثل في إنشاء إدارة للتطوع البلدي ترتبط بالإدارة العامة للتنمية المجتمعية بوكالة الخدمات.ويعنى البرنامج بالارتقاء بالوعي والمشاركة في الخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية كالنظافة والتشجير والفعاليات المتنوعة، إضافة إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات كأصدقاء للعمل البلدي وبناء قاعدة بيانات لتسجيل بياناتهم ورغباتهم وتقييم مهاراتهم وخبراتهم، ويحظى البرنامج بدعم وتوجيه مباشر من أمين منطقة المدينة المُكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي.بدوره رحب البليهشي بمشاركة جميع شرائح المجتمع أصدقاء للعمل البلدي بالمدينة المنورة، متمنياً بأن تشكل هذه المبادرة همزة وصل حيوية ومميزة بين الأمانة والمجتمع بجميع شرائحه ومبدعيه، واعداً الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها.من جانبه أوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة عبدالله آل طالع أنه تم اعتماد جدول زمني للاستعداد للفعاليات وتنفيذها، حيث يتكون البرنامج من مرحلتين الأولى للتحضير للفعاليات، وتشمل النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب المتطوعين، وتحديد مواقع الفعاليات وتهيئتها، وكذلك التنسيق مع المتطوعين وتوزيعهم والتنسيق مع الجهات المشاركة، فيما تشمل المرحلة الثانية عدة فعاليات من أبرزها نظافة المنتزهات البرية والأحياء والحدائق والساحات البرية والشواطئ وزراعة المنتزهات البرية وإزالة الملصقات المشوهة وطلاء مواقع التشوه البصري، حيث تنطلق هذه المرحلة بمشاركة أمين منطقة المدينة المنورة وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة والجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين والمتطوعات.وتختتم الفعاليات بتكريم المتطوعين والمتطوعات أصدقاء العمل البلدي والمشاركين خلال الاحتفال الذي سيقام بالحي التراثي المديني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.// انتهى //10:47ت م0030