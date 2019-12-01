عمّان 4 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 1 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقعين شمال قطاع غزة ، مما أدى إلى أضرار كبيرة بالموقعين.ونشرت تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين.وتابعت تطورات الأوضاع في العراق في وقت يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثنائية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفًا للرئيس المستقيل عادل عبدالمهدي، وسط دعوات للعصيان المدني ومواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب العراقية في وسط العاصمة.واهتمت بمواصلة الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.// انتهى //10:50ت م0033