القطيف 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيُنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ، ندوة بعنوان "الإلهام العلمي"، بمشاركة أخصائي تطوير مناهج التعليم علي البحراني، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتناول الندوة جولة في علوم المستقبل وتجربة مركز سيرن لعلوم وأبحاث المستقبل، وسيصاحبها عرض فيلم حول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرض خط عربي للفنان علي السواري، وعرض وتوقيع كتاب " لوني الأسمر" للكاتبة أنهار فردان .// انتهى //10:51ت م0034