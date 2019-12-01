الجزائر 04 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالمسيرات السلمية المنددة بالتدخل الأوروبي في الشأن الجزائري، مبرزةً خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع والساحات بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى رافعين شعارات رافضة لـ"الإملاءات والضغوط الأجنبية".وتناقلت تحذيرات المبعوث الأممي غسان سلامة، من استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا سيتسبب في إفشال مساعي تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.وواصلت الاهتمام بتطورات الأوضاع في العراق،مشيرة إلى قبول مجلس النواب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تزامنًا مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين والشرطة بالعاصمة بغداد.// انتهى //10:56ت م0037