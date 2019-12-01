تبوك 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى غزيرة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك, شملت المركز وضواحيه البيداء وجسور الريفي ومركز الهوج وضواحيه قور مليح وحديجان وجبل بارود, ارتوت على إثرها الأرض, وسالت بعض الأودية و الشعاب, ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول مزيد من الأمطار.جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:08ت م0039