الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 33 ساعة تدريب مستمر، إضافة إلى 20 ساعة لورش العمل التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود، الذي تنظمه وزارة الصحة خلال الفترة من 10-13 ديسمبر 2019م بمحافظة جدة .ويستهدف المؤتمر الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها، ويقام هذا المؤتمر تحت شعار (نموذج الرعاية الصحية للحشود)، حيث يهدف للخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.// انتهى //12:29ت م0073