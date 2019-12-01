الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستعقد جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" الأربعاء القادم، جمعيتها العمومية "الحادية عشرة"، وانتخابات مجلس الإدارة في دورته "الرابعة"، وذلك بقاعة الخير في الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.وأوضح مدير عام الجمعية أنور النصار، أن مما يميز العمل في جمعية كفيف أنه عمل جماعي، فكل عضو من أعضاء الجمعية هو شريك فيما تقدمه الجمعية لمستفاديها من خدمات، كما يسهم الأعضاء في تقويم تلك الخدمات بشكل مستمر عبر حضور الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية، التي يطلع فيها الأعضاء على تقارير سير العمل في الجمعية مالياً وإدارياً.وأفاد النصار أنه سيعلن في الاجتماع عن عدد من الإنجازات التي حققتها الجمعية طوال فترة الدورة الثالثة لمجلس الإدارة، مؤكداً أهمية حضور جميع الأعضاء العاملين لاجتماع الجمعية العمومية، للمساهمة في تشكيل مجلس الإدارة الجديد.// انتهى //12:32ت م0075